ELMER FOOD BEAT – L’AUTRE CANAL Nancy

ELMER FOOD BEAT Début : 2026-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

DIFFUSION PROD PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC ARSENAL PROD : ELMER FOOD BEATC’est en 1986 que commença l’aventure…Et depuis nous sommes encore et toujours heureux sur scène.Qui aurait cru, lorsqu’à Piriac Sur Mer germa l’idée dans les cerveaux malades de Twistos, Vincent et Manou, très vite rejoint par Kelu et Kalou, puis Grand Lolo, amoureux des filles et de la bonne humeur, qu’on serait encore là en 2026, toujours fringuants, souriants et sautillants, toujours énergiques, électriques et romantiques.Eh oui 40 ans !… avec des hauts et des bas, des maux et des joies… près d’un million de disques vendus, l’Olympia à guichet fermé, des disques d’or et de platine, une victoire de la musique, des passages télés et radios en veux-tu en voilà, play-liste et compagnie, grâce à notre « 30cm » de légende……et plus de mille concerts, la scène, la scène, la scène, toujours la scène…2026 sera donc l’année du Re-Tour d’Elmer Food Beat, toujours « heureux sur scène » pour fêter, avec vous, notre 40ème anniversaire et les 36 ans du « 30cm » que l’on jouera intégralement, ainsi que tous nos autres tubes.Et, cerise sur ce gâteau d’anniversaire, ce sera également le retour de notre camarde « Kelu ». Et oui, nous serons 5 sur scène pour vous offrir un nouveau show. pétillant, toujours aussi fringuant, souriant, sautillant, énergique, électrique et …romantique.Les Elmer.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54