Elmer Food Beat Le Re-tour Espace Cabaret Vauban Brest

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
C’est en 1986 que l’aventure a commancé. Quarante ans plus tard, ils sont toujours là, plus en forme que jamais. En 2026, place à un concert événement pour célébrer les 40 ans du groupe et les 36 ans de leur album culte 30cm , qui sera pour l’occasion, joué en intégralité sur scène. Cerise sur le gâteau le retour de Kelu, leur camarade de toujours. .
