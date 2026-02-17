Elmer Food Beat Le Re-tour Espace Cabaret Vauban Brest

Elmer Food Beat Le Re-tour

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

C’est en 1986 que l’aventure a commancé. Quarante ans plus tard, ils sont toujours là, plus en forme que jamais. En 2026, place à un concert événement pour célébrer les 40 ans du groupe et les 36 ans de leur album culte 30cm , qui sera pour l’occasion, joué en intégralité sur scène. Cerise sur le gâteau le retour de Kelu, leur camarade de toujours. .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

