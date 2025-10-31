Elodie Arnould En rodage La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Elodie Arnould En rodage La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 31 octobre 2025.

Elodie Arnould En rodage

Vendredi 31 octobre 2025 de 19h15 à 20h30.

Samedi 1er novembre 2025 de 19h15 à 20h30.

Dimanche 2 novembre 2025 de 17h à 18h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-11-02 18:15:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Après son premier spectacle Future Grande et son spectacle événement Fécondée , Elodie revient avec un troisième spectacle.

Avant qu’un nouveau spectacle existe, on teste, on essaye, on se plante, on créé, on dit ce qu’on a sur le cœur et on arrange sa pensée c’est le Rodage.

De quoi parlera-t-il ? C’est quelque chose qui se décidera avec le public (en vrai elle en a déjà une petite idée mais elle n’est pas sûre) .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After her first show « Future Grande » and her upcoming show « Fe?conde?e », Elodie is back with a third show.

German :

Nach ihrer ersten Show « Future Grande » und ihrer Sommershow « Fe?conde?e » kommt Elodie nun mit einer dritten Show zurück.

Italiano :

Dopo il suo primo spettacolo, Future Grande, e il suo prossimo spettacolo, Fe?conde?e, Elodie torna con un terzo spettacolo.

Espanol :

Tras su primer espectáculo, Future Grande, y su próximo espectáculo, Fe?conde?e, Elodie vuelve con un tercer espectáculo.

L’événement Elodie Arnould En rodage Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence