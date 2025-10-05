Élodie Arnould – en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Élodie Arnould – en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 20:30 –

Gratuit : non 28 € 28 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Avant qu’un nouveau spectacle existe, on teste, on essaye, on se plante, on crée, on dit ce qu’on a sur le cœur et on arrange sa pensée : c’est le Rodage. Après son premier spectacle, « Future Grande », et son spectacle événement, « Fécondée », Élodie revient avec un troisième spectacle. De quoi parlera-t-il ? C’est quelque chose qui se décidera avec le public (en vrai elle en a déjà une petite idée, mais elle n’est pas sûre) Représentations du 18 au 20 décembre 2025 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/