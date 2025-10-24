Elodie Arnould En rodage Metz

Avant qu’un nouveau spectacle existe, on teste, on essaye, on se plante, on créé, on dit ce qu’on a sur le cœur et on arrange sa pensée c’est le Rodage. Après son premier spectacle Future Grande et son spectacle événement Fécondée , Élodie revient avec un troisième spectacle. De quoi parlera-t-il ? C’est quelque chose qui se décidera avec le public (en vrai elle en a déjà une petite idée mais elle n’est pas sûre).Tout public

English :

Before a new show exists, we test, we try, we fail, we create, we say what’s on our minds and we arrange our thoughts: it’s the Rodage. After her first show « Future Grande » and her event show « Fécondée », Élodie is back with a third show. What will it be about? That’s something we’ll have to decide with the audience (in fact, she’s already got an idea, but she’s not sure).

German :

Bevor es eine neue Show gibt, wird getestet, probiert, gescheitert, kreiert, gesagt, was man auf dem Herzen hat und seine Gedanken geordnet: das ist die Rodage. Nach ihrer ersten Show « Future Grande » und ihrer Event-Show « Fécondée » kehrt Élodie mit einer dritten Show zurück. Worum wird es darin gehen? Das ist etwas, das mit dem Publikum entschieden wird (eigentlich hat sie schon eine kleine Idee, aber sie ist sich nicht sicher).

Italiano :

Prima di creare un nuovo spettacolo, testiamo, proviamo, incasiniamo, creiamo, diciamo quello che ci passa per la testa e lo risolviamo: questo è il Rodage. Dopo il suo primo spettacolo « Future Grande » e il suo spettacolo evento « Fécondée », Élodie torna con un terzo spettacolo. Di che cosa si tratterà? È qualcosa che verrà deciso con il pubblico (in realtà ha già un’idea, ma non ne è sicura).

Espanol :

Antes de crear un nuevo espectáculo, probamos, intentamos, metemos la pata, creamos, decimos lo que nos pasa por la cabeza y lo solucionamos: eso es el Rodage. Tras su primer espectáculo « Future Grande » y su espectáculo de eventos « Fécondée », Élodie vuelve con un tercer espectáculo. ¿De qué tratará? Eso es algo que se decidirá con el público (de hecho ya tiene una ligera idea, pero no está segura).

