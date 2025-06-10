Elodie Arnould Festival Drôlement Bien Petit Kursaal Besançon
Elodie Arnould Festival Drôlement Bien Petit Kursaal Besançon jeudi 22 janvier 2026.
Elodie Arnould Festival Drôlement Bien
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Après son premier spectacle Future Grande et son spectacle événement Fécondée , Élodie Arnould revient avec un troisième spectacle De quoi parlera-t-il ? C’est quelque chose qui se décidera avec le public (en vrai elle en a déjà une petite idée mais elle n’est pas sûre). .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Elodie Arnould Festival Drôlement Bien
German : Elodie Arnould Festival Drôlement Bien
Italiano :
Espanol :
L’événement Elodie Arnould Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME