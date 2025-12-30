ELODIE ARNOULD LA SCALA PARIS Paris

ELODIE ARNOULD Début : 2026-05-28 à 19:15. Tarif : – euros.

ELODIE ARNOULDElodie Arnould revient avec un tout nouveau spectacle dans lequel elle explore, avec humour et tendresse, tout ce qui nous façonne : l’héritage qu’on reçoit, les valeurs qu’on transmet, la famille, le couple de longue date, l’éducation positive… ou presque, et ces petites blessures qu’on apprend à transformer en force.PS : son conjoint n’est pas au courant des blagues qu’Elodie fait sur lui, venez vite avant qu’elle soit censurée.

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75