Elodie Arnould, Théâtre Trianon, Bordeaux

Elodie Arnould Samedi 4 avril, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

Tarif unique : 24 euros

Début : 2026-04-04T20:00:00+02:00 – 2026-04-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T20:00:00+02:00 – 2026-04-04T21:30:00+02:00

ELODIE ARNOULD

BIJOU DE FAMILLE

Dans ce 3eme spectacle, Elodie fait le bilan : elle regarde ce qu ’ elle a vraiment hérité … et ce qu ’ elle refuse de transmettre.

Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille.

Un spectacle où l ’ humour devient le plus précieux des héritages. Après Future Grande (Comédie+) et Fécondée (France TV), Elodie revient dans son 3eme spectacle, plus libre et encore plus drôle

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Théâtre Trianon