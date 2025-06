ELODIE CABOS Saint-Alban-sur-Limagnole 7 juillet 2025 07:00

Lozère

ELODIE CABOS route de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-07

Suffisamment atypique pour créer de l’inattendu dans le quotidien et suffisamment humble pour accueillir l’imaginaire individuel, les archi-sculptures d’Elodie Cabos proposent une halte.

Tour à tour boudoir, cachette, cabane, observatoire, refuge, elle abrite l’histoire que chacun voudra y inventer lecture, musique, sieste, rendez-vous, rêverie, jeux, méditation.

Ce sont des oeuvres artistiques et artisanales à investir librement, pour donner à voir et donc à vivre les espaces naturels qui nous entourent. Ces micro-architecture sont aussi la revendication d’une démarche qui utilise des matériaux naturels, locaux, sans traitements, des savoirs faire ancestraux, et où l’écologie se définie par la simplicité, l’économie de moyen, et la création d’un exotisme de proximité.

C’est le seuil d’un songe propre à chaque passant, un échappatoire à la vie courante. Bon voyage…

Son objectif?

Faire pousser des Archi-sculptures sur des chemins quotidiens, réinsérer ces refuges dans l’espace public

La cabane comme une seconde peau pour se mettre l’espace d’un instant à l’abri du monde .

route de l’hôpital

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

