Elodie Emery / Live Magazine La Grande Halle de la Villette Paris mardi 9 septembre 2025.
Élodie Emery, journaliste de son état, prête sa plume hilarante à ce « seule en scène du réel », où elle nous raconte, documents et autodérision à l’appui, comment elle a mis au jour un scandale au coeur de la religion bouddhiste.
Entre investigation journalistique et « seule-en-scène »
Du mardi 09 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 :
samedi
de 18h00 à 19h30
jeudi
de 19h00 à 20h30
mardi, mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant
Public adultes.
La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
