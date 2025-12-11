Élodie KV dans La révolution positive du vagin -One-woman Show La Comédie du Finistère Brest

Élodie KV dans La révolution positive du vagin -One-woman Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17 22:15:00

Date(s) :

2026-01-17

Petite blonde sans filtre qui fait partir en fumée toute langue de bois.

Si vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin, accrochez-vous, Elodie vous fera changer d’avis !

Dans sa Révolution du vagin , elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la vie d’une femme, d’une maman… D’un vagin.

Un cocktail hormono-vitaminé, optimiste, unisexe et plein d’amour qui ne vous laissera pas indifférent.

Informations pratiques

Durée 1h15

Public adulte

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

L’événement Élodie KV dans La révolution positive du vagin -One-woman Show Brest a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue