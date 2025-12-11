Élodie KV dans La révolution positive du vagin -One-woman Show La Comédie du Finistère Brest
Élodie KV dans La révolution positive du vagin -One-woman Show
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2026-01-17 21:00:00
fin : 2026-01-17 22:15:00
2026-01-17
Petite blonde sans filtre qui fait partir en fumée toute langue de bois.
Si vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin, accrochez-vous, Elodie vous fera changer d’avis !
Dans sa Révolution du vagin , elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la vie d’une femme, d’une maman… D’un vagin.
Un cocktail hormono-vitaminé, optimiste, unisexe et plein d’amour qui ne vous laissera pas indifférent.
Informations pratiques
Durée 1h15
Public adulte
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
