ELODIE KV – ELODIE KV DANS LA REVOLUTION POSITIVE DU COMEDIE DE RENNES Rennes

ELODIE KV – ELODIE KV DANS LA REVOLUTION POSITIVE DU Début : 2026-01-16 à 19:00. Tarif : – euros.

Petite blonde sans filtre qui fait partir en fumée toute langue de bois. Si vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin, accrochez-vous, Elodie vous fera changer d’avis ! Dans sa Révolution du vagin , elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la vie d’une femme, d’une maman… D’un vagin. Un cocktail hormono-vitaminé, optimiste, unisexe et plein d’amour qui ne vous laissera pas indifférent.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35