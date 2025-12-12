ELODIE MILO – LA NOUVELLE SEINE Paris

ELODIE MILO Début : 2026-02-04 à 19:00. Tarif : – euros.

« ANATOMIQ » c’est la reconquête d’un corps morceau par morceau.Soigner ses plaies, redéfinir ses contours, honorer sa puissance, célébrer sa beauté… voilà le programme.« ANATOMIQ » c’est un flow qui prend les beats à bras le corps: Trap pré-menstruelle, reggaeton d’adrénaline, boom-bap de boobs à bloc, électro-booty-shake… « ANATOMIQ » c’est la danse des atomes d’un body insoumis.Texte, musique et interprétation : Elodie MILOMise en scène : Giorgia SINICORNIChorégraphie : Wilfried BERNARDScript-doctoring : Judith MARGOLINCostumes : Faustine REDERO-BLOYCrédit photo : Jean-Claude KAGAN

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75