ELODIE POUX – ARENA GRAND PARIS Tremblay En France

ELODIE POUX Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.
Artiste : Elodie PouxTitre : Le Syndrome du PapillonMention : Lonepine production présenteDurée : 1h40Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : Thomas BalestrieriCrédit photo : Elena RamosELODIE POUX version grandes salles, c’est la même Elodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. Venez c’est ma tournée ??
ARENA GRAND PARIS 1 AVENUE TRAVERSIERE 93290 Tremblay En France 93