Elodie Poux Dijon Zénith de Dijon Dijon

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d'Or

29 janvier 2026

29 janvier 2026

Élodie poux en spectacle le 25 janvier 2025 au Zénith de Dijon, le 6 mars 2025 à l’Axone de Montbéliard et le 29 janvier 2026 au Zénith de Dijon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

ELODIE POUX version grandes salles, c’est la même Elodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises.

Venez c’est ma tournée ??

La Bio…éPique d’Elodie Poux

Elodie Poux c’est l’histoire (drôle) du Playmobil qui se transforme en Papillon ! Oui parce qu’avant de devenir l’humoriste joyeusement piquante qui remplit les Zénith, Elodie Poux était une jeune Nantaise, pas très à l’aise en société, qui tentait de survivre dans le secteur, ô combien choupinou de la petite enfance… Bien que touchée par l’innocence des petites créatures en devenir, elle s’aperçoit rapidement que leur mignonnerie …a ses limites.

Elodie Poux trouve alors refuge dans l’écriture et l’interprétation de contes captivants pour jeune public… qui se transforment très vite en sketchs hilarants pour tous publics…Le diagnostic est sans appel le rire des autres est désormais sa seule nourriture possible, l’humour et la scène sont ses uniques chances de survie…Et son premier spectacle le Syndrome du Playmobil est un triomphe dans toute la francophonie pendant 10 ans …(les Kimberley lui disent merci !)… La mue commence, les ailes du papillon Poux se mettent à pousser…

Les médias s’arrachent ses multiples talents de chroniqueuse, humoriste, comédienne et ambiançeuse RTL, Rire et chanson,TF1, M6, Paris première, sa plume sans filtre, son sourcil frondeur, sa répartie gouailleuse et son rire ultra communicatif libèrent toute une nation en quête de sens critique et de légèreté .

Les réalisateurs ne peuvent plus se passer de son sens inné de la comédie et de sa présence solaire à l’écran, elle enchaine séries, téléfilms, et audiences records (1,2 millions le de la diffusion de son spectacle Syndrome du Playmobil sur W9)

Les ailes du papillon se déploient…le Festival d’Humour de Montreux la capture pour son premier Gala et, consécration ultime venant du peuple le plus drôle du monde, Elodie Poux est choisie pour présenter le festival du rire de Liège 2023…Avant de s’envoler pour une impressionnante tournée avec le syndrome du papillon un nouveau spectacle furieusement jubilatoire qui donne… des ailes, des fous rires, des envies, des projets, encore des fous rires et quelques tutos comiques pour devenir un papillon épanoui virevoltant dans une époque épique…!

Elodie Poux est également une mère papillon exemplaire… elle peut donc éduquer vos enfants… ou pas …C’est vous qui voyez … .

