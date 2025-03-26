ELODIE POUX – HALLE TONY GARNIER Lyon
ELODIE POUX Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.
ELODIE POUX version grandes salles, c’est la même Elodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. Venez c’est ma tournée ??Artiste : Elodie PouxTitre : Le Syndrome du PapillonMention : Lonepine production présenteDurée : 1h40Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : Thomas BalestrieriCrédit photo : Elena RamosRESERVATIONS PMR billetterie@lesdernierscouches.com
HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69