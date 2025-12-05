THE SYMPHONIC POP-ROCK SHOW – THE SYMPHONIC POP-ROCH SHOW – CITE DES CONGRES Nantes

vendredi 21 novembre 2025.

Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

The Symphonic Pop-Rock ShowDe Queen à Coldplay en passant par The Police, Beyoncé, Muse, Sia ou encore U2, TheSymphonic Pop-Rock Show vous fait revivre 40 ans de tubes pop et rock en modesymphonique.Plus de 2 heures de show pendant lesquelles lesguitares électriques défient les violons.Un orchestre de 60 musiciens dont une chanteuse et un chanteur qui décloisonnent lesgenres, bousculent les codes et abolissent les frontières musicales

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44