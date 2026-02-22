Élodie Poux : Le Syndrome du Papillon – Tournée des Zénith Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:00 – 21:40

Gratuit : non 39 € / 49 € 39 € / 49 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/Elodie%20POUX-19558 Tout public

Stand-up Élodie Poux version grandes salles, c’est la même Élodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. « Venez c’est ma tournée ? » « Le Syndrome du Papillon » :Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?À cette question très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle !De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part… Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel FrennaMise en scène : Florent LongépéMusique originale : Thomas Balestrieri Durée : 1h40 Représentations les 3 et 4 mars 2026 à 20h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

