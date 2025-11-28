ELODIE POUX – LES ARENES DE GRAND PARIS SUD Evry-Courcouronnes

ELODIE POUX – LES ARENES DE GRAND PARIS SUD Evry-Courcouronnes vendredi 28 novembre 2025.

ELODIE POUX Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Artiste : Elodie PouxTitre : Le Syndrome du PapillonMention : Lonepine production présenteDurée : 1h40Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : Thomas BalestrieriCrédit photo : Elena RamosPitch : ELODIE POUX version grandes salles, c’est la même Elodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. Venez c’est ma tournée ??

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ARENES DE GRAND PARIS SUD 2 RUE EUGÈNE THOMAS 91000 Evry-Courcouronnes 91