ELODIE POUX – PARC EXPO DE TOURS Tours

ELODIE POUX Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.
LONEPINE PRODUCTION PRÉSENTE : ELODIE POUXArtiste : Elodie PouxTitre : Le Syndrome du PapillonMention : Lonepine production présenteDurée : 1h40Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : Thomas BalestrieriCrédit photo : Elena RamosPitch : ELODIE POUX version grandes salles, c’est la même Elodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. Venez c’est ma tournée ??
PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37