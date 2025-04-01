ELODIE POUX – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse
ELODIE POUX – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse mercredi 11 février 2026.
ELODIE POUX Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.
ELODIE POUX version grandes salles, c’est la même Elodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. Venez c’est ma tournée PMR : billetterie@lapetitemanhattan.com
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31