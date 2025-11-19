Éloge de la Forêt STEREOLUX Nantes

Éloge de la Forêt STEREOLUX Nantes mercredi 19 novembre 2025.

Le So good MAIF Festival c’est l’événement pour celles et ceux qui ont envie d’agir, sans toujours savoir par où commencer. Un festival pour réinventer, apprendre, partager, imaginer, danser, débattre, rire… Et bousculer les idées reçues, avec exigence et légèreté. Au programme de l’édition nantaise : l’écologie fait sa mue ! Plus populaire et plus ancrée, elle parle santé, quotidien, dignité. Elle ne se récite pas, elle se vit et met toutes nos intelligences au service du bien commun.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/eloge-de-la-foret-19112025-1630