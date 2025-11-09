Éloge de la série noire Musée départemental Arles antique Arles

Pour le 80ᵉ anniversaire des débuts de la Série Noire chez Gallimard, nous tenterons de revenir sur les données historiques de cette création et d’expliciter en quoi pareille réussite est à souligner.

Conférence de Pierre Bondil



Nous nous pencherons aussi sur les reproches qui peuvent avoir été faits concernant cette très longue épopée et sur les changements que l’on voit apparaître dans les tentatives pour rendre ces textes plus respectueux que ceux des romans de gare d’hier. Enfin, nous essaierons de faire la part des choses en explicitant comment la méthode du passé a pu sauver des chefs-d’œuvre de la littérature américaine. .

English :

To mark the 80ᵉ anniversary of the debut of Gallimard’s Série Noire, we’ll be looking back at the historical background to this creation, and explaining why such an achievement is so noteworthy.

German :

Zum 80ᵉ Jahrestag der Anfänge der Série Noire bei Gallimard werden wir versuchen, auf die historischen Daten dieser Gründung einzugehen und zu erklären, warum ein solcher Erfolg besonders hervorzuheben ist.

Italiano :

In occasione dell’80ᵉ anniversario dell’inizio della Série Noire di Gallimard, cercheremo di ripercorrere i retroscena storici di questa creazione e di spiegare perché un tale successo è degno di nota.

Espanol :

Con motivo del 80ᵉ aniversario de los inicios de la Série Noire en Gallimard, intentaremos repasar el trasfondo histórico de esta creación y explicar por qué es digno de mención semejante éxito.

