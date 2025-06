Eloge de l’arbre. 23 artistes modernes et contemporains – Galerie du Chemin, Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe 21 juin 2025

Eloge de l’arbre. 23 artistes modernes et contemporains Galerie du Chemin, Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe 21 juin – 13 juillet Entrée libre

Une cinquantaine d’œuvres de 1945 à 2025 font l’éloge de l’Arbre. Artistes modernes de renom international et figures régionales de l’art actuel. Peintures, dessins, collages, estampes, photographies.

Une cinquantaine d’œuvres visuelles, de 1945 à 2025, réunies face à l’abbaye de Solesmes, font l’éloge de l’arbre. A l’instar des poètes ou des musiciens, les paysages sylvestres ont inspiré de nombreux plasticiens. Les artistes se sont souvent identifiés aux arbres, leurs ont attribué dans leurs représentations un caractère tout-à-fait particulier en exprimant leur personnalité. Arbre de vie, mystères de la forêt, résilience de la nature… Des figures modernes de renom international se trouvent associées à celles, surtout mancelles ou saboliennes, de l’art actuel. Peintures : Roger Blaquière, Renée-Martine Crappier, Bruno Edan, Erick Leprince, René Leroy, Laurent Noël, Annie Pelzak, Eric Saveau, Gérard Vallet. Dessins : Jean-Michel Chesné, André Lemaître, Mathieu Maignan. Estampes : Pierre Alechinsky, Guillaume Corneille, Catherine Marie, Nathalie-Olga de Montalembert, Pablo Picasso, Edouard Pignon, Bruno Pulga. Collages-assemblages : Céline Loury. Photographies : Gwen Droumaguet, Léo Lisbona, Charles Sicot.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-13T19:00:00.000+02:00

https://www.galerieduchemin72.fr

Galerie du Chemin, Juigné-sur-Sarthe 2, chemin de la galerie (Port de Juigné) Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe