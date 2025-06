Eloge de l’arbre, par 23 artistes modernes et contemporains. – Galerie du Chemin Juigné-sur-Sarthe 21 juin 2025 15:00

Eloge de l'arbre, par 23 artistes modernes et contemporains. Galerie du Chemin 2, Chemin de la Galerie Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Une cinquantaine d’œuvres visuelles, de 1945 à 2025, réunies face à l’abbaye de Solemes, font l’éloge de l’arbre. A l’instar des poètes ou des musiciens, les paysages sylvestres ont inspiré de nombreux plasticiens. Les artistes se sont souvent identifiés aux arbres, leurs ont attribué dans leurs représentations un caractère tout-à-fait particulier en exprimant leur personnalité. Arbre de vie, mystères de la forêt, résilience de la nature… Des figures modernes de renom international se trouvent associées à celles, surtout mancelles ou saboliennes, de l’art actuel. Peintures Roger Blaquière, Renée-Martine Crappier, Bruno Edan, Erick Leprince, René Leroy, Laurent Noël, Annie Pelzak, Eric Saveau, Gérard Vallet. Dessins Jean-Michel Chesné, André Lemaître, Mathieu Maignan. Estampes Pierre Alechinsky, Guillaume Corneille, Catherine Marie, Nathalie-Olga de Montalembert, Pablo Picasso, Edouard Pignon, Bruno Pulga. Collages-assemblages Céline Loury. Photographies Gwen Droumaguet, Léo Lisbona, Charles Sicot. .

Galerie du Chemin 2, Chemin de la Galerie

Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 25 81 78 galerie.du.chemin.72@gmail.com

English :

Fifty works from 1945 to 2025, brought together in front of Solemes Abbey, praise the tree. Internationally-renowned modern artists join forces with local figures from today’s art scene. Paintings, drawings, collage-assemblages, prints and photographs.

German :

Rund fünfzig Werke aus den Jahren 1945 bis 2025, die gegenüber der Abtei von Solemes versammelt sind, loben den Baum. Moderne Künstler von internationalem Ruf vereinen sich mit Figuren der aktuellen Kunst aus Solémes. Gemälde, Zeichnungen, Collagen-Assemblagen, Drucke, Fotografien.

Italiano :

Una cinquantina di opere dal 1945 al 2025, riunite davanti all’Abbazia di Solemes, elogiano l’albero. Artisti moderni di fama internazionale si uniscono a figure locali dell’arte contemporanea. Dipinti, disegni, collage-assemblaggi, stampe e fotografie.

Espanol :

Unas cincuenta obras de 1945 a 2025, reunidas frente a la abadía de Solemes, ensalzan el árbol. Artistas modernos de renombre internacional unen sus fuerzas con figuras locales del arte contemporáneo. Pinturas, dibujos, collages-ensamblajes, grabados y fotografías.

