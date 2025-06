Éloge de l’ombre, a conversation piece Trinquetaille Arles 1 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Éloge de l’ombre, a conversation piece Du 01/07 au 14/07/2025 le mardi de 12h à 18h.

Vernissage le mardi 1er juillet de 18h à 21h. Trinquetaille 1 rue Robespierre Arles Bouches-du-Rhône

À l’occasion du centenaire du mouvement Mingei, né au Japon en 1925 pour célébrer la beauté des objets du quotidien, et des 100 ans de ma maison, Graziella Semerciyan et Anne Carpentier vous invite à découvrir Éloge de l’ombre, a conversation piece.

Depuis un an, elles préparent cette exposition en croisant leurs regards et leurs sensibilités, afin de réunir des œuvres uniques d’artistes et d’artisans d’hier et d’aujourd’hui. Chacune, à sa manière, interroge les gestes, les savoir-faire et leur transmission, autant de formes silencieuses de mémoire. Ensemble, ces œuvres questionnent ce qu’elles choisissent de valoriser, de regarder ou d’oublier.



Au programme



– mardi 01/07

* Cocktail de 18h à 21h pour les arlésiens

avec Thomass Bigourdian, fondateur de Bigourdan Distillerie de Camargue



– lundi 07/07

* Rencontre avec Martine & Florence Moulis, sabreuses de velours

* Conversation autour du textile Elie Peroi, artiste & Isabelle Dupuy Chavanat, autrice

* Signature de l’Atlas mondial de l’Artisanat d’art d’Isabelle Dupuy Chavanat, éditions Flammarion

* Cocktail de 18h à 21h pour les festivaliers



– mardi 08/07

* Conversation & dégustation autour de la fermentation

Pascale Brevet de Eugenio Maller (boulangerie Levain), Adrienne Saulnier-Blache (Manade Saké) et Armand Arnal, chef étoilé (La Chassagnette)



– vendredi 11/07

* Conversation autour du costume

Emma Bruschi, artiste-artisane

avec Clément Trouche, conservateur et directeur artistique du musée de la mode et du costume, Fragonard

et Camille Janbon, costumière de cinéma

* Signature de Savoir & Faire d’Emma Bruschi, éditions Ulmer .

Trinquetaille 1 rue Robespierre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 36 65 40 contact@graziellasemerciyan.com

English :

To mark the centenary of the Mingei movement, born in Japan in 1925 to celebrate the beauty of everyday objects, and the 100th anniversary of ma maison, Graziella Semerciyan and Anne Carpentier invite you to discover Éloge de l’ombre, a conversation piece.

German :

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Mingei-Bewegung, die 1925 in Japan entstand, um die Schönheit von Alltagsgegenständen zu feiern, und des 100-jährigen Jubiläums von ma maison laden Graziella Semerciyan und Anne Carpentier Sie ein, Éloge de l’ombre, a conversation piece, zu entdecken.

Italiano :

In occasione del centenario del movimento Mingei, nato in Giappone nel 1925 per celebrare la bellezza degli oggetti quotidiani, e del centenario della maison, Graziella Semerciyan e Anne Carpentier vi invitano a scoprire Éloge de l’ombre, un pezzo da conversazione.

Espanol :

Con motivo del centenario del movimiento Mingei, nacido en Japón en 1925 para celebrar la belleza de los objetos cotidianos, y del centenario de ma maison, Graziella Semerciyan y Anne Carpentier le invitan a descubrir Éloge de l’ombre, una pieza de conversación.

