Eloquence, nos ados prennent la parole rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Eloquence, nos ados prennent la parole rue du 19 Mars 1962 Plouénan jeudi 23 octobre 2025.

Eloquence, nos ados prennent la parole

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-23 11:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Séance de découverte de l’éloquence ou l’art de bien parler, d’émouvoir et de persuader ! Entrée interdite aux enfants et adultes ! .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Eloquence, nos ados prennent la parole Plouénan a été mis à jour le 2025-09-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX