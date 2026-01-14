Elsàss Oschterputz au HK Orschwiller
Elsàss Oschterputz au HK Orschwiller mardi 31 mars 2026.
Elsàss Oschterputz au HK
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-31 14:00:00
fin : 2026-03-31 16:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Engagez-vous le temps d’un après-midi aux côtés des jeunes volontaires en service civique pour ramasser les déchets autour du château du Haut-Kœnigsbourg.
Engagez-vous le temps d’un après-midi aux côtés des jeunes volontaires en service civique pour ramasser les déchets autour du Haut-Koenigsbourg. Un petit temps convivial est organisé ensuite pour trinquer au retour du printemps ! 0 .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join our young civic service volunteers for an afternoon of litter-picking around Haut-K?nigsbourg castle.
L’événement Elsàss Oschterputz au HK Orschwiller a été mis à jour le 2026-01-14 par Château du Haut-Koenigsbourg