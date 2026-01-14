Elsàss Oschterputz au HK Orschwiller

Elsàss Oschterputz au HK

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-03-31 16:30:00

2026-03-31

Engagez-vous le temps d’un après-midi aux côtés des jeunes volontaires en service civique pour ramasser les déchets autour du château du Haut-Kœnigsbourg.

Engagez-vous le temps d'un après-midi aux côtés des jeunes volontaires en service civique pour ramasser les déchets autour du Haut-Koenigsbourg. Un petit temps convivial est organisé ensuite pour trinquer au retour du printemps !

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

Join our young civic service volunteers for an afternoon of litter-picking around Haut-K?nigsbourg castle.

