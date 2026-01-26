Elsass Osterputz Hirtzfelden
Elsass Osterputz Hirtzfelden samedi 7 mars 2026.
Elsass Osterputz
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Venez participer en famille ou entre amis à l’osterputz de la nature (nettoyage de printemps) autour de la Maison de la nature. 0 .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
