Elsass Quizz retrouvez l’accord parfait mets de Noël et vins d’Alsace Kaysersberg Vignoble

Elsass Quizz retrouvez l’accord parfait mets de Noël et vins d’Alsace

51 route de Lapoutroie Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-12-31 12:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-26

Dans le caveau du vigneron, testez vos sens avec un quizz gourmand 6 mets, 6 vins d’Alsace… Trouvez les bons accords et repartez avec cadeaux et recettes !

Plongez dans l’univers chaleureux et gourmand de Noël en Alsace avec l’Elsass Quizz, une animation originale et conviviale au sein du caveau d’un vigneron passionné.

Laissez-vous guider par le jeu et vos papilles ! Face à vous 6 cartes illustrant des mets emblématiques de la gastronomie alsacienne photo alléchante, recette et ingrédients à l’appui. En bouche 6 vins d’Alsace sélectionnés avec soin. Votre mission ? Trouver l’accord parfait entre chaque plat et son vin idéal.

Une expérience sensorielle et ludique, ponctuée d’échanges avec le vigneron qui partagera ses conseils, ses anecdotes et son amour du terroir.

À la clé

un feuillet souvenir avec les recettes et les accords mets-vins pour prolonger le plaisir à la maison,

une surprise gourmande pour celles et ceux qui relèvent le défi avec brio.

Une manière originale de (re)découvrir les richesses de l’Alsace en mêlant jeu, dégustation, et traditions de Noël.

Animation accessible à tous les curieux, amateurs de vins ou gourmets en quête de saveurs authentiques ! Réservé aux personnes majeures. 0 .

51 route de Lapoutroie Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 24 dietrich.jean-et-fils@wanadoo.fr

English :

In the winegrower’s cellar, test your senses with a gourmet quiz: 6 dishes, 6 Alsace wines? Find the right pairings and leave with gifts and recipes!

German :

Im Weinkeller des Winzers können Sie Ihre Sinne bei einem Gourmet-Quiz testen: 6 Gerichte, 6 elsässische Weine? Finden Sie die richtigen Kombinationen und nehmen Sie Geschenke und Rezepte mit nach Hause!

Italiano :

Nella cantina del viticoltore, mettete alla prova i vostri sensi con un quiz gastronomico: 6 piatti, 6 vini alsaziani? Trovate gli abbinamenti giusti e partite con regali e ricette!

Espanol :

En la bodega del viticultor, ponga a prueba sus sentidos con un concurso gastronómico: 6 platos, 6 vinos de Alsacia? Encuentre el maridaje adecuado y váyase con regalos y recetas

