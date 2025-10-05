ELVETT – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

ELVETT Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Elvett renaît dans une nouvelle formation grâce à un projet coproduit par l’Épicentre, à Genève en août 2022.Une rêverie de deux semaines donne forme à une création autour d’un piano à queue et portée par des voix féminines, ouvrant la fenêtre de possibilités pour le duo.En proie à la pop exigeante comme toujours, Elvett nous invite à un voyage sonore bercé par des sons électroniques et analogiques, des chansons traditionnelles, et parfois des pianos lyriques, parfois tribaux – un voyage plein d’introspection et d’intensité.Accompagné de la chanteuse et pianiste de jazz Soraya Berent depuis leurs débuts, Elvett s’entourent maintenant de l’un des nouveaux visages de la scène pop d’aujourd’hui, Gaspard Sommer sur le synthétiseur et l’échantillonneur analogique.Enfin, et ce n’est pas le moins important, les touches finales du projet sont apportées par des voix féminines supplémentaires incarnées par Chloé Baumgartner et Capucine Mugnier du trio prometteur « Les Lunes ».Comme une boîte à bijoux pour la voix puissante de Lyn m, ce nouveau groupe revient à leur premier amour : l’âme, le blues et le gospel. Néanmoins, leur recherche constante de nouveauté est satisfaite grâce aux productions lumineuses d’Alain Frey.Soirée jazz club.

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05