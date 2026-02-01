Elvis Stengel Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Elvis Stengel

Elvis Stengel est un chansonnier- poète local s’exprimant en trois langues (français, allemand et platt) depuis plus de deux décennies.

Il se produit dans les festivals régionaux mais aussi en Allemagne accompagné par sa fille.

Au cours de ces nombreuses années d’activités musicales il a enregistré quatre cd avec ses compositions.

En 2022 il participe au projet de l’Olca Singe mit avec cinq chansons, un enregistrement de créations dialectales pour enfants dédié aux écoles primaires mosellanes bilingues.

Il sera à la médiathèque de Bitche en solo et s’accompagnera de son petit orgue de barbarie portatif et de sa guitare pour interpréter ses ballades en parler local pour tout public.Tout public

Elvis Stengel is a local chansonnier-poet who has been performing in three languages (French, German and Platt) for over two decades.

He performs at regional festivals and in Germany, accompanied by his daughter.

Over the years, he has recorded four CDs of his own compositions.

In 2022, he took part in the Olca Singe mit project with five songs, a recording of dialect creations for children dedicated to bilingual Moselle elementary school.

He will be performing solo at Bitche’s mediatheque, accompanied by his portable barrel organ and guitar, performing his ballads in local dialect for all audiences.

