ELYA Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie

ELYA Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 10 octobre 2025.

ELYA

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Trio • Musique du Monde

Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18

Concert à 20h30

Trio • Musique du Monde

Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18

Concert à 20h30 .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr

English :

Trio ? World music

Artisanal wood-fired pizzas from 18h18

Concert at 8:30pm

German : ELYA

Trio ? Musik aus aller Welt

Handgemachte Pizzas aus dem Holzofen ab 18:18 Uhr

Konzert um 20:30 Uhr

Italiano :

Trio ? Musica mondiale

Pizze artigianali cotte a legna dalle 18.18

Concerto alle 20.30

Espanol : ELYA

Trío ? Música del mundo

Pizzas artesanales al horno de leña a partir de las 18h18

Concierto a las 20h30

L’événement ELYA Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-09-17 par Isle-Auvézère