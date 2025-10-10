ELYA Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie
ELYA Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 10 octobre 2025.
ELYA
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Trio • Musique du Monde
Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18
Concert à 20h30
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr
English :
Trio ? World music
Artisanal wood-fired pizzas from 18h18
Concert at 8:30pm
German : ELYA
Trio ? Musik aus aller Welt
Handgemachte Pizzas aus dem Holzofen ab 18:18 Uhr
Konzert um 20:30 Uhr
Italiano :
Trio ? Musica mondiale
Pizze artigianali cotte a legna dalle 18.18
Concerto alle 20.30
Espanol : ELYA
Trío ? Música del mundo
Pizzas artesanales al horno de leña a partir de las 18h18
Concierto a las 20h30
L’événement ELYA Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-09-17 par Isle-Auvézère