em édition Festival JAZZ de Savenay SI ON JAZZ’AY Le Temple-de-Bretagne

em édition Festival JAZZ de Savenay SI ON JAZZ’AY

Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

1ère Partie Soirée nougaro Textes et musique JAF et Eric passerard la fille du canal

Jacques Charrier (guitare, saxophone, chant) Dominique Blanloeil (guitare), Jean Luc Sellier (contrebasse) Laurent Avril (Batterie) et leurs invités

Grand amateur de jazz de musique latine et

africaine, jouant sur la musicalité des mots, il unit

chanson française, poésie et rythme…

2 ème Partie LA FILLE DU CANAL, distille un Jazz mélodique et festif avec une

complicité des musiciens acquise depuis plusieurs décennies sur les

scènes des festivals et des nombreux concerts.

Du Jazz manouche, aux rythmes endiablés de la rumba, un programme

de standards et de compositions. Les musiciens ont expérimenté divers

horizons (classique, jazz, rock, fusion, orientale…) et ils partagent ce

métissage musical avec originalité.

Une invitation à l’écoute ou à la danse appréciée par le public. .

