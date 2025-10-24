EMA ALKLA Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Trio Art’Rock
Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18
Concert à 20h30
Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18
Concert à 20h30 .
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr
English :
Trio Art?Rock
Artisanal wood-fired pizzas from 18h18
Concert at 8:30pm
German : EMA ALKLA
Trio Art?Rock
Handwerklich hergestellte Pizzen aus dem Holzofen ab 18:18 Uhr
Konzert um 20:30 Uhr
Italiano :
Trio artistico rock
Pizze artigianali cotte a legna dalle 18.18
Concerto alle 20.30
Espanol : EMA ALKLA
Trío Art Rock
Pizzas artesanales al horno de leña a partir de las 18.18 h
Concierto a las 20.30 h
