EMA ALKLA Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 24 octobre 2025.

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Trio Art’Rock

Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18
Concert à 20h30
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72  contact@lefrugie.fr

English :

Trio Art?Rock

Artisanal wood-fired pizzas from 18h18
Concert at 8:30pm

German : EMA ALKLA

Trio Art?Rock

Handwerklich hergestellte Pizzen aus dem Holzofen ab 18:18 Uhr
Konzert um 20:30 Uhr

Italiano :

Trio artistico rock

Pizze artigianali cotte a legna dalle 18.18
Concerto alle 20.30

Espanol : EMA ALKLA

Trío Art Rock

Pizzas artesanales al horno de leña a partir de las 18.18 h
Concierto a las 20.30 h

