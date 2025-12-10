Émail sur cuivre Musée des Beaux-Arts Limoges

Émail sur cuivre

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Un atelier de pratique artistique pour réaliser une petite pièce de cuivre émaillée… à ramener chez soi.

informations et réservations par téléphone. .

