Émail sur cuivre Musée des Beaux-Arts Limoges

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Un atelier de pratique artistique pour réaliser une petite pièce de cuivre émaillée… à ramener chez soi.
informations et réservations par téléphone. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
