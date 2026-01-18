Email sur cuivre Ateliers métiers d’art Nontron
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Avec Natacha BALUTEAU. Découverte des émaux sur cuivre et de leur cuisson. Au cours de l’atelier chacun.e fera la découverte des matières, couleurs et textures de l’émail en créant un décor issu de son imagination. Assemblage final des émaux sur une pièce de cuir. Les réalisations se feront sur des supports de cuivre préalablement apprêtés d’une première couche d’émail. Chaque participant.e repart avec sa réalisation cuite au cours de l’atelier Création d’un marque-page. À partir de 8 ans. .
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 01 56 natacha.baluteau@gmail.com
English : Email sur cuivre
With Natacha BALUTEAU Creation of a bookmark. Ages 8 and up.
