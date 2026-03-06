Emaill’Ages Conférence Aux origines de l’émail de Limoges Amphi 4 Limoges

Emaill’Ages Conférence Aux origines de l’émail de Limoges

Amphi 4 39E Rue Camille Guérin Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-03-24

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Dans le cadre du projet Emaill’Ages, une conférence invite à découvrir les origines et l’histoire de l’émail de Limoges. Un temps d’échange pour mieux comprendre ce savoir-faire emblématique et son évolution au fil des siècles.

Le projet Emaill’Ages propose de faire découvrir l’émail d’art sur métal, ses techniques, son patrimoine artistique, son histoire, ses acteurs locaux à un public d’enfants. C’est le fruit d’un projet mené par quatre étudiants de la licence professionnelle Métiers de la culture pour le développement territorial de l’Université de Limoges, en partenariat avec une classe de CM1 de l’école Jean-Rostand à Condat-sur-Vienne et deux artistes émailleurs locaux. .

Amphi 4 39E Rue Camille Guérin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

