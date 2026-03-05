Emaill’ages Place de l’Évêché Limoges

Emaill’ages

Place de l’Évêché Pavillon de l’Orangerie Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-14

Le projet Emaill’Ages propose de faire découvrir l’émail d’art sur métal, ses techniques, son patrimoine artistique, son histoire, ses acteurs locaux à un public d’enfants. Durant une semaine le public pourra découvrir dans cette exposition les créations des enfants et des émailleurs partenaires, participer à un atelier de création et un atelier scientifique, assister à une conférence. .

Place de l’Évêché Pavillon de l’Orangerie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 80 55 louise.dousseau@etu.unilim.fr

L’événement Emaill’ages Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole