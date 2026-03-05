Emaill’ages Place de l’Évêché Limoges
Emaill’ages Place de l’Évêché Limoges samedi 14 mars 2026.
Emaill’ages
Place de l’Évêché Pavillon de l’Orangerie Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-14
Le projet Emaill’Ages propose de faire découvrir l’émail d’art sur métal, ses techniques, son patrimoine artistique, son histoire, ses acteurs locaux à un public d’enfants. Durant une semaine le public pourra découvrir dans cette exposition les créations des enfants et des émailleurs partenaires, participer à un atelier de création et un atelier scientifique, assister à une conférence. .
Place de l’Évêché Pavillon de l’Orangerie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 80 55 louise.dousseau@etu.unilim.fr
