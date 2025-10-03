Émanations franciliennes. Les odeurs à Paris et en Île-de-France au XVIIIe siècle Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Émanations franciliennes. Les odeurs à Paris et en Île-de-France au XVIIIe siècle Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris vendredi 3 octobre 2025.

Conférence par Pierre-Benoît ROUMAGNOU, enseignant au lycée Léonard-de-Vinci (Levallois-Perret), chercheur associé au Centre Roland-Mousnier (UMR 8596), en association avec le séminaire La région parisienne, territoires et culture.

Séminaire : La région parisienne, territoires et culture

Année universitaire 2025-2026.

Le vendredi 03 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Conférences gratuites, dans la limite des 90 places disponibles, sans réservation.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

