Emancip’frip ! Le Blanc jeudi 12 mars 2026.
46 rue de la République Le Blanc Indre
Début : Jeudi 2026-03-12 09:00:00
fin : 2026-03-12 17:00:00
2026-03-12
Friperie en accès libre. Ateliers et rendez-vous gratuits sous condition. Pour les femmes et minorités de genre.
Prendre un vrai temps pour toi c’est compliqué ? Tu ne sais plus comment t’habiller ? Tu galères avec ton CV L’émancip’frip est faite pour toi !
Au programme Toute la journée
· Une braderie à tout petits prix avec conseils et coin tisanerie
· Un atelier soin du visage en bonne compagnie (le matin sur inscription).
Toute la journée, rendez-vous de 30 minutes, sur inscription
· Des rendez-vous adaptés avec des professionnelles pour te faire maquiller, masser ou retravailler ton CV
Un événement Brenne Solidaire avec la Croix Rouge, le Secours Catholique, Solidago, Petit Colibri, RH&vous. .
46 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 20 09 90 reseausolidaire@cslb.fr
English :
Free-access thrift shop. Free workshops and appointments on condition. For women and gender minorities.
