Emancip’frip ! Le Blanc

Emancip’frip !

46 rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 09:00:00

fin : 2026-03-12 17:00:00

Friperie en accès libre. Ateliers et rendez-vous gratuits sous condition. Pour les femmes et minorités de genre.

Prendre un vrai temps pour toi c’est compliqué ? Tu ne sais plus comment t’habiller ? Tu galères avec ton CV L’émancip’frip est faite pour toi !

Au programme Toute la journée

· Une braderie à tout petits prix avec conseils et coin tisanerie

· Un atelier soin du visage en bonne compagnie (le matin sur inscription).

Toute la journée, rendez-vous de 30 minutes, sur inscription

· Des rendez-vous adaptés avec des professionnelles pour te faire maquiller, masser ou retravailler ton CV

Un événement Brenne Solidaire avec la Croix Rouge, le Secours Catholique, Solidago, Petit Colibri, RH&vous. .

46 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 20 09 90 reseausolidaire@cslb.fr

English :

Free-access thrift shop. Free workshops and appointments on condition. For women and gender minorities.

