Emanuelle Gontard Pour le meilleur et pour Brad Pitt Caméo Comédie Club Metz

Emanuelle Gontard Pour le meilleur et pour Brad Pitt

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:00:00

Obsédé par Brad Pitt ? Non, ça va mieux…

Ce one woman show c’est un peu ma rédemption pour prouver que je vis plein d’autres choses ma vie de famille qui sent le roquefort, mon séjour aux États-Unis chez des sérial killers, mon début de carrière chez les Mignon, mon attirance persistante pour les garçons de mon âge mais qui, eux, ont dix-huit ans…

La vie d’une petite femme simple qui avance sur cette longue autoroute qu’est la vie… Une femme prête à s’arrêter pour rendre service à cet auto stoppeur… Oh putai, Brad Pitt…Tout public

English :

Obsessed with Brad Pitt? No, it’s getting better?

This one-woman show is a kind of redemption for me, to prove that I’m living plenty of other things: my family life, which smells of Roquefort cheese, my stay in the United States with serial killers, my early career with the Mignon family, my persistent attraction to boys my own age, but who are eighteen?

The life of a simple little woman on the long highway that is life? A woman willing to stop for that hitchhiker? Oh putai, Brad Pitt?

