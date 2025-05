Emballades Photo – Gétigné, 3 juin 2025 09:00, Gétigné.

Loire-Atlantique

Emballades Photo Domaine de la Garenne Lemot Gétigné Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 09:00:00

fin : 2025-06-03

Date(s) :

2025-06-03

Sortie photographique de 2 km à Clisson par Sylvie de Emballades Photo

A Clisson, on est au coeur du vignoble de Nantes, et pourtant on se croirait un peu en Italie… En toutes saisons, qu’il fait bon flâner le long de la Sèvre Nantaise, sur les ponts de pierre, dans les petites ruelles, autour du château médiéval et dans le parc de la Garenne-Lemot… Tout au long d’un parcours d’environ 2 kilomètres, allons découvrir les nombreux atouts charme de cette cité et partager notre vision photographique de la ville aux couleurs de juin…

Balade photographique « Spécial minimalisme » à Clisson Mardi 3 juin 2025 à 9h. Parcourez 2 km à travers les ruelles, ponts et paysages du cœur de Clisson avec Emballades Photo. Ouverte à tous dès 8 ans, cette sortie mêle découverte du patrimoine et initiation à la photo, même avec un smartphone. Tarif 10 €/adulte, 5 €/enfant. Départ parking du domaine de la Garenne Lemot. Réservation obligatoire sur emballadesphoto.fr ou au 06 06 45 42 85. Places limitées à 6 participants. Prévoir baskets, eau, vêtement de pluie. Chiens non admis. .

Domaine de la Garenne Lemot

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85

English :

2 km photographic outing in Clisson by Sylvie from Emballades Photo

German :

Fotografische Exkursion von 2 km in Clisson von Sylvie von Emballades Photo

Italiano :

2 km di escursione fotografica a Clisson di Sylvie di Emballades Photo

Espanol :

Salida fotográfica de 2 km en Clisson por Sylvie de Emballades Photo

L’événement Emballades Photo Gétigné a été mis à jour le 2025-05-13 par Destination Vignoble Nantais