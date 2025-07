Embarquement à bord de la MJC Club : 50 ans de voyage au cœur de la culture et de la créativité Place du Palais Créteil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-23T16:00:00 – 2025-07-23T22:00:00

Fin : 2025-07-23T16:00:00 – 2025-07-23T22:00:00

La célébration des 50 ans de la MJC Club sera l’occasion de réfléchir à l’impact positif que la MJC a eu sur la vie des habitants, en favorisant la culture et l’éducation à la pratique artistique tout en défendant pendant toutes ces années les valeurs de laïcité, qui permettent à toutes et à tous de vivre ensemble sans discrimination, et promouvoir la diffusion de la culture et de la connaissance qui sont le meilleur rempart contre tous les extrémismes. Pour fêter les 50 ans de la MJC Club, nous avons choisi d’embarquer avec les adhérents, les habitants et les partenaires pour un voyage à bord du paquebot MJC Club à travers les cinq décennies. Ce voyage sera l’occasion d’illustrer l’évolution et les changements que la MJC Club a connus au fil des ans. Chaque décennie a apporté des transformations, tant sur le plan technologique que social.Une programmation artistique sera présentée lors de plusieurs temps forts du samedi 7 juin au vendredi 21 novembre 2025.

– Samedi 7 juin de 16h à 23h : Présentation en 1ère partie de démonstrations des ateliers amateurs : danses Hip Hop, orientale, k-pop et afro antillaise, en 2ème partie desspectacles de Rue avec les compagnies : Plus-haut-encore-plus-haut par la compagnie Les Rumeurs qui Courent, Kontrol par la compagnie Circus Krak et le spectacle Exit! par la compagnie Circo’Onirico.

– Samedi 21 juin de 18h à 20h sur la Dalle de l’Hôtel de Ville de Créteil: Pour célébrer la Fête de la Musique, la MJC Club propose une expérience collective alliant rythmes musicaux et danses. Lors de cette représentation, les adhérents et habitants entraineront le public dans la création d’un rythme de percussions corporelles simple, l’invitant ensuite à participer et à créer ensemble un moment de cohésion festif et musical. Cette création collective sera l’occasion pour la MJC Club de présenter la diversité des ateliers de pratique amateur de danse, pratiqués et fréquentés par environ 310 adhérents tout au long d’une saison. Ce projet est créé et encadré par des compagnies confirmés : Margot LAMY (Danse contemporaine par la compagnie Les Gigoteuses), Marie Catherine FARDIN (danse et percussion afro antillaise par la la compagnie Ethnik’97 ), et les groupes demusique: Hop Hop Hop Crew (musiques des Balkans) et Le groupe Omar HABA (Musique Gnawa).

– Jeudi 17 juillet 2025 de 8h à 17h : Sortie culturelle au MAC Val

– Mercredi 23 juillet de 16h à 22h : dans le cadre du festival Antirouille; la MJC Club propose dans le quartier du Palais, plusieurs ateliers d’art plastique en direction des enfants et des jeunes . La soirée sera clôturée par le spectacle TAROO (Taroo veut dire poubelle en darija (dialecte marocain) (Taroo veut rendre hommage à ces gens invisibles mais grâce à qui nos rues, nos quartiers et nos villes sont propres).

– Vendredi 21 novembre 2025 : Spectacle pour célébrer les 50 ans de la MJC Club par la compagnie Les Hiérophantes, restitution des ateliers de création encadrés par la compagnie Lunatic pour la création Tisser des liens.

Place du Palais 94000 Créteil Val-de-Marne Île-de-France

©samadoosmaitoul