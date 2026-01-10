Embarquement immédiat Lectures à quatre voix Médiathèque François Mitterrand Argentan

Embarquement immédiat Lectures à quatre voix

2026-02-07 15:00:00

2026-02-07 16:30:00

2026-02-07

1903 Gustave, jeune militaire de 21 ans plein d’espoir, embarque à Marseille à bord du Cholon direction Saïgon. Pendant un mois, Gustave écrit son journal tous les jours.

Cinquante ans plus tard, en 1951, Renée, jeune femme de 30 ans, embarque à Marseille avec son mari et ses deux enfants en bas âge, cap sur l’île de la Réunion.

Bien des années plus tard, à l’aune de ses 73 ans, Renée se souvient de ce qu’elle a vécu

ce jour-là…

À cinquante ans de distance, les deux traversées se font écho, entre souvenirs, émotions et découvertes. Embarquez avec Françoise et Christine à travers deux récits intimes issus de leurs histoires familiales. .

