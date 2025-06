Embarquement immédiat Les Grandes Voiles Le Havre 4 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Embarquement immédiat Les Grandes Voiles Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-07-06 20:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Prêts à larguer les amarres ?

Les enfants de 7 à 11 ans sont invités à devenir capitaines d’un jour à bord des mini navires roulants !

Sur un circuit grandeur nature, ils prendront les commandes d’un paquebots, d’un porte-conteneurs et d’un vraquier, pour naviguer entre les grands ports du monde et livrer leurs marchandises comme de vrais marins.

De Miami à Singapour, en passant par Rotterdam ou Cape Town, chaque navire a sa mission

– Léo le paquebot embarque des passagers pour les plages de Floride,

– Zoé le roulier transporte des voitures depuis Rotterdam,

– Peter le porte-conteneurs file vers Singapour pour charger des cargaisons,

– Alizée le vraquier ramène blé, sable ou riz depuis l’Afrique du Sud,

– Honorine la pilotine et Kristopher le remorqueur assurent les manœuvres dans le port du Havre !

Un jeu grandeur nature, pour comprendre le rôle des navires, vivre une aventure maritime… et peut-être susciter quelques vocations maritimes !

Une animations 100 % ludique, éducative et inoubliable !

Accès libre et gratuit, sur le stand nautisme de la ville du Havre, au village des Grandes Voiles.

Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Embarquement immédiat Les Grandes Voiles

Ready to cast off?

Children aged 7 to 11 are invited to become captains for a day aboard the mini ships on wheels!

On a life-size circuit, they’ll take the controls of an ocean liner, a container ship and a bulk carrier, to navigate between the world’s major ports and deliver their goods like real sailors.

From Miami to Singapore, via Rotterdam or Cape Town, each ship has its own mission:

– Léo the liner takes passengers to the beaches of Florida,

– Zoé the ro-ro ferry transports cars from Rotterdam,

– Peter the container ship heads for Singapore to load cargo,

– Alizée the bulk carrier brings back wheat, sand and rice from South Africa,

– Honorine the pilotess and Kristopher the tugboat maneuver the port of Le Havre!

A life-size game, to understand the role of ships, experience a maritime adventure… and maybe inspire a few maritime vocations!

100% fun, educational and unforgettable!

Free admission to the Le Havre nautical stand in the Grandes Voiles village.

German :

Sind Sie bereit, die Leinen loszumachen?

Kinder zwischen 7 und 11 Jahren sind eingeladen, an Bord der rollenden Minischiffe Kapitän für einen Tag zu werden!

Auf einer lebensgroßen Rennstrecke übernehmen sie das Kommando über ein Passagierschiff, ein Containerschiff und einen Massengutfrachter, um zwischen den großen Häfen der Welt zu navigieren und ihre Waren wie echte Seeleute auszuliefern.

Von Miami bis Singapur, über Rotterdam oder Kapstadt, jedes Schiff hat seine eigene Aufgabe:

– Leo das Kreuzfahrtschiff nimmt Passagiere an Bord, die zu den Stränden Floridas fahren,

– Zoe das Ro-Ro-Schiff transportiert Autos aus Rotterdam,

– Peter das Containerschiff düst nach Singapur, um Fracht zu laden,

– Alizée der Massengutfrachter bringt Weizen, Sand oder Reis aus Südafrika zurück,

– Honorine, die Lotsin, und Kristopher, der Schlepper, sorgen für die Manöver im Hafen von Le Havre!

Ein Spiel in Lebensgröße, um die Rolle der Schiffe zu verstehen, ein maritimes Abenteuer zu erleben… und vielleicht einige maritime Berufe zu wecken!

Eine zu 100 % spielerische, lehrreiche und unvergessliche Animation!

Freier und kostenloser Zugang am Wassersportstand der Stadt Le Havre im Dorf der Grandes Voiles.

Italiano :

Pronti a salpare?

I bambini dai 7 agli 11 anni sono invitati a diventare capitani per un giorno a bordo delle mini navi su ruote!

Su un circuito a grandezza naturale, prenderanno i comandi di un transatlantico, di una nave portacontainer e di una nave portarinfuse, per navigare tra i principali porti del mondo e consegnare le merci come veri marinai.

Da Miami a Singapore, passando per Rotterdam o Città del Capo, ogni nave ha la sua missione:

– Léo, la nave di linea, porta i passeggeri sulle spiagge della Florida,

– Zoé, il traghetto ro-ro, trasporta le auto da Rotterdam,

– Peter, la nave portacontainer, è diretta a Singapore per caricare il carico,

– Alizée, la nave portarinfuse, riporta grano, sabbia e riso dal Sudafrica,

– Honorine, la pilotessa, e Kristopher, il rimorchiatore, manovrano nel porto di Le Havre!

È un gioco a grandezza naturale che aiuta a capire il ruolo delle navi, a vivere un’avventura marittima… e forse a ispirare qualche vocazione marittima!

È divertente, educativo e indimenticabile al 100%!

Ingresso gratuito allo stand nautico della Città di Le Havre nel villaggio delle Grandes Voiles.

Espanol :

¿Listo para soltar amarras?

Los niños de 7 a 11 años están invitados a convertirse en capitanes por un día a bordo de los mini barcos sobre ruedas

En un circuito a escala real, tomarán los mandos de un transatlántico, un portacontenedores y un granelero, para navegar entre los principales puertos del mundo y entregar sus mercancías como auténticos marineros.

De Miami a Singapur, pasando por Rotterdam o Ciudad del Cabo, cada barco tiene su propia misión:

– Léo el transatlántico lleva a los pasajeros a las playas de Florida,

– Zoé, el transbordador de carga rodada, transporta coches desde Rotterdam,

– Peter el portacontenedores se dirige a Singapur para cargar mercancías,

– Alizée, el granelero, trae trigo, arena y arroz de Sudáfrica,

– Honorine, la piloto, y Kristopher, el remolcador, maniobran en el puerto de Le Havre

Un juego a escala real para comprender el papel de los barcos, vivir una aventura marítima… ¡y tal vez inspirar algunas vocaciones marítimas!

Es 100% divertido, educativo e inolvidable

Entrada gratuita al stand náutico de la Ciudad de Le Havre en el pueblo de Grandes Voiles.

