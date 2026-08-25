Informations pratiques

Pont-Hébert

Embarquement immédiat !

1 Place Gén de Gaulle Pont-Hébert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 15:00:00

fin : 2026-10-06 16:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Le 17 mars, Saint Patrick est fêté en Irlande et dans le monde… une façon de plonger dans les histoires, vraies ou inventées de la vie du saint. Poétiques ou comiques, en paroles ou en chanson, sur les traces de celui qui a chassé serpents, vers de terre et crapauds de l’Ile d’Émeraude et dont on dit que la mère tenait une distillerie de whisky !

Durée 1h.

Âge 9 ans +. .

1 Place Gén de Gaulle Pont-Hébert 50880 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Embarquement immédiat !

L’événement Embarquement immédiat ! Pont-Hébert a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture