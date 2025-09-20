Embarquements Immédiats Port Vieux Port vieux La Ciotat

Embarquements Immédiats Port Vieux Port vieux La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Inscription par ordre d’arrivée au stand des Calfats de l’Escalet, Quai Ganteaume devant l’église Notre Dame.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Embarcations immédiates sur des barquettes traditionnelles

Port vieux Quai Ganteaume 13600 La Ciotat

Ville de La Ciotat