Embarquez à bord d’avions de légende IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine 22 – 24 janvier 2026 sur inscription

Devenez pilote le temps d’un vol et prenez les commandes d’avions mythiques grâce à des simulateurs de vol ultraréalistes. F-18, Rafale, Bumble, hélicoptère Bell Jet Ranger, P-47 Thunderbolt ou encore Motion XP, un simulateur dynamique reproduisant fidèlement les mouvements réels d’un avion : petits et grands, dès 10 ans, pourront vivre une expérience immersive hors du commun.

Enfilez votre combinaison de pilote, installez-vous aux commandes et ressentez toute l’intensité du vol au cœur d’un festival dédié à la passion de l’aéronautique.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T17:00:00.000+01:00

IPSA Paris, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine



