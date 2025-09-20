Embarquez à bord de notre bateau-promenade ! Capitainerie de Port-de-Penne Port de Penne

Embarquez à bord de notre bateau-promenade ! 20 et 21 septembre Capitainerie de Port-de-Penne Lot-et-Garonne

Tarifs : 8 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans. Nombre de places limitées. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Changez de rythme, et laissez-vous porter au fil de l’eau !

Embarquez à bord de notre bateau-promenade amarré à la halte nautique de Penne-d’Agenais, au pied de la colline surplombée par la basilique Notre-Dame de Peyragude, dont les coupoles romano-byzantines brillent sous les rayons du soleil.

Depuis la rivière, le panorama sur ce joyau du patrimoine est tout simplement exceptionnel.

Au cours de cette balade commentée sur le Lot, découvrez l’histoire et les secrets de la région tout en profitant de la fraîcheur de l’eau et de la sérénité environnante.

Capitainerie de Port-de-Penne Rue Bergantine, 47140 Penne-d’Agenais Port de Penne 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 71 13 70 https://www.tourisme-fumel.com/fr/reservation https://www.facebook.com/tourisme.fumel/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-fumel.com/fr/reservation »}] Vous trouverez à la Capitainerie des embarcations à louer : bateaux de 3 à 12 places, pédalos, paddles, Oxoon.

L’ouverture est saisonnière.

Vous pouvez également embarquer pour le bateau promenade de l’Office de Tourisme pour une balade le long du Lot.

Sur place, informations touristiques. Accès libre. Bateau promenade sur réservation. Information pour la location de paddles, pédalos et bateaux sans permis sur place.

